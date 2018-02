Instituições públicas de Moçambique deixam facturas de energia eléctrica por pagar

A estatal Electricidade de Moçambique (EDM) acumula mensalmente contas por pagar referentes às facturas de consumo da energia eléctrica que fornece aos seus clientes num montante estimado em pelo menos 150 milhões de meticais (cerca de 2,4 milhões de dólares), anunciou sexta-feira em Maputo o porta-voz da empresa.

Luís Amado, citado pelo matutino Notícias, de Maputo, disse que parte do valor que fica por pagar corresponde ao consumo de algumas instituições do Estado, que continuam a usar o sistema pós-pago, que permite o acesso à energia eléctrica mesmo sem pagamento antecipado.

O porta-voz não indicou qual o montante da dívida devido pelas instituições do Estado mas deixou claro que se trata de uma situação que se arrasta há vários anos, sendo que entre as instituições devedoras há hospitais, escolas e parte dos utentes de média tensão, em que a EDM ainda não começou a usar contadores com sistema de pré-pagamento, o Credelec.

Luís Amado disse ainda que a EDM vai continuar a negociar com o governo para que se instalem os contadores Credelec em todas as instituições do Estado, de modo a evitar-se a acumulação de dívidas, apesar de reconhecer que em alguns casos a demora de pagamento deriva de questões orçamentais. (Macauhub)