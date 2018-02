Xtract Resources contrata empresa para explorar ouro em Moçambique

A Explorator Limitada, subsidiária a 100% em Moçambique da britânica Xtract Resources, concluiu o novo contracto mineiro com a Omnia Mining Ltd para a exploração de depósitos de ouro em aluvião na concessão mineira de Manica, de acordo com um comunicado divulgado recentemente.

O comunicado adianta que a Omnia Mining é uma empresa com bastante experiência que já opera na província de Manica, tendo sido contratada para explorar uma zona na região ocidental da concessão detida pela Explorator Limitada.

O contracto assinado estipula que a Omnia Mining terá de pagar à Explorator Limitada valores mensais que terão por base os resultados da exploração dos depósitos, estando autorizada a começar a construir represas e unidades de processamento de cascalho e terá de assegurar que até 15 de Maio próximo estará a processar um mínimo de 100 toneladas de cascalho por hora.

A Omnia Mining fica com os direitos exclusivos de exploração de ouro na metade ocidental da concessão, sendo o contracto válido por um período máximo de 10 anos ou até ao esgotamento dos depósitos de ouro.

A exploração mineira da metade oriental da concessão de Manica foi contratada à empresa Sino Minerals Investment Company, de acordo com um comunicado divulgado em Outubro de 2017. (Macauhub)