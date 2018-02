Banca de Macau com 159 mil milhões de dólares de activos internacionais no final de 2017

O total dos activos internacionais do sector bancário de Macau atingiu 1285,6 mil milhões de patacas (159,7 mil milhões de dólares) no final de 2017, valor que representou um crescimento de 2,4% relativamente ao trimestre anterior e de 9,9% em termos anuais, informou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

A AMCM realçou o crescimento de 13,7%, correspondendo a 935,1 mil milhões de patacas, das disponibilidades sobre o exterior e um crescimento de 0,9%, correspondendo a 350,5 mil milhões de patacas, nos activos locais em moedas estrangeiras.

Os empréstimos de entidades não bancárias sobre o exterior constituíram a maior parte dos activos internacionais, aumentaram 21,0% atingindo-se 437,6 mil milhões de patacas.

O total das responsabilidades internacionais do sector bancário de Macau atingiu 1212,3 mil milhões de patacas (150,6 mil milhões de dólares), registando uma subida de 3,2% face ao trimestre anterior e um crescimento de 0,9% em termos anuais.

Os depósitos em moedas estrangeiras dos residentes e do governo da Região Administrativa Especial de Macau nos bancos locais continuaram a representar a maior componente no total das responsabilidades internacionais.

Esses depósitos cresceram 14,5% para 569,4 mil milhões de patacas no final de Dezembro de 2017, em comparação com 497,5 mil milhões de patacas no final de 2016, informou ainda a Autoridade Monetária de Macau. (Macauhub)