Governo de Angola prevê crescimento económico de 4,9% em 2018

O governo de Angola está convicto quanto à previsão de o país alcançar uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,9% em 2018, disse quarta-feira em Luanda o ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social de Angola, Manuel Nunes Júnior.

Ao falar ainda do crescimento do PIB, Nunes Júnior adiantou que o Orçamento de Estado contém uma previsão que “foi feita com base em fundamentos considerados importantes e credíveis”, tendo acrescentado que à medida que o ano avançar vai ser possível perceber “se essa previsão se mantém ou não.”

O Orçamento de Estado para 2018, quarta-feira aprovado, foi apresentado sob a forma de uma proposta de lei apenas em Dezembro devido à realização de eleições gerais em Angola em Agosto de 2017, indo entrar em vigor a 1 de Março.

Na versão inicialmente entregue pelo governo angolano no parlamento – entretanto alvo de várias recomendações aprovadas e com impacto financeiro – estava previsto um défice de 697,4 mil milhões de kwanzas (3311 milhões de dólares), equivalente a 2,9% do PIB, traduzindo-se no quinto ano consecutivo de saldo negativo.

“Mesmo nas economias mais avançadas há sempre revisões da previsão de crescimento, vamos trabalhar para que aquela que temos se mantenha, mas, se houver necessidade de revisão, fá-la-emos”, acrescentou o ministro Manuel Nunes Júnior, citado pela agência noticiosa Angop. (Macauhub)