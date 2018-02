Empresário de Macau apresenta pedido para constituir banco em Cabo Verde

O empresário de Macau David Chow anunciou na cidade da Praia ter apresentado o pedido de autorização para a criação de um banco em Cabo Verde ao banco central do arquipélago.

O empresário, que preside ao grupo Legend Globe Investment Company, assinou em Junho de 2017 um memorando de entendimento com o governo de Cabo Verde para a criação de uma instituição de crédito denominada Banco Sino-Atlântico.

David Chow deslocou-se à Praia, capital de Cabo Verde, para o lançamento da primeira pedra da ponte que vai ligar a praia da Gamboa ao ilhéu de Santa Maria, onde ficará instalado o complexo turístico com casino que vai construir num investimento de 250 milhões de euros.

Na ocasião, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças Olavo Correia convidou o empresário chinês David Chow a investir no turismo, na indústria, no sector financeiro, nos transportes aéreos e marítimos e em todas as actividades capazes de gerar valor para o país.

Projectado para ocupar uma área de aproximadamente 163 mil metros quadrados, o complexo turístico do Ilhéu de Santa Maria terá uma estância, um centro internacional de convenções, um centro cultural, um hotel-boutique, além de espaços verdes. (Macauhub)