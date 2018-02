Gás natural de Moçambique abastece Électricité de France

O grupo norte-americano Anadarko Petroleum vai fornecer anualmente 1,2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito à Électricité de France (EDF), ao abrigo de um contracto com uma validade de 15 anos recentemente assinado e terça-feira divulgado em Houston, Estados Unidos.

O contracto foi assinado pela Mozambique LNG1 Company, empresa que reúne os interesses dos grupos e empresas envolvidas na exploração de gás natural no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

A Mozambique LNG, em que o grupo norte-americano Anadarko Petroleum funciona como operador, já dispõe de contractos de compra e de venda com o grupo estatal da Tailândia PTT, em fase de aprovação pelo governo do país e com a empresa Tohoku Electric Power Company do Japão.

Este projecto disporá de duas unidades de processamento de gás natural em terra, com uma capacidade de 12,88 milhões de toneladas por ano, que irão transformar o gás extraído nos campos Golfinho/Atum para posterior exportação.

Integram o consórcio que explora o bloco Área 1 o grupo Anadarko Petroleum (26,5%), Mitsui & Co do Japão (20%), Oil and Natural Gas Corporation Limited da Índia (16%), a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique (15%), cabendo participações menores a outras duas empresas indianas, Oil India Limited (4%) e Bharat Petro Resources (10%) e à tailandesa PTTEP (8,5%). (Macauhub)