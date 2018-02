RD do Congo exporta minério através do porto do Lobito, em Angola

O primeiro comboio transportando 50 contentores carregados com manganês em proveniência da República Democrática do Congo deverá chegar ao porto do Lobito em Março próximo, depois de ter estado inicialmente previsto para segunda-feira, dia 19 de Fevereiro, informou uma fonte do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB) no Moxico.

A fonte disse ainda à agência noticiosa Angop estar tudo a postos para receber o comboio repleto de minério oriundo da região mineira de Kisenge, província de Katanga, tendo a sociedade gestora daquela linha de caminhos-de-ferro procedido já ao envio de vagões com contentores para acondicionar e transportar o manganês até ao porto do Lobito, de onde será exportado por via marítima.

O envio de minério proveniente da República Democrática do Congo, algo que não acontecia há mais de 30 anos, tem lugar numa altura em que já está concretizada a conformação do ramal do CFB até a ponte ferroviária trans-fronteiriça sobre o rio Luau.

O município fronteiriço do Luau, província do Moxico, é a porta de entrada e detentora da primeira estação do CFB no leste de Angola, cujo destino final é o Lobito, província de Benguela, num percurso de 1344 quilómetros de extensão, sendo possível chegar à cidade de Beira (Moçambique) e a Dar-es-Salam (Tanzânia) através das linhas de caminhos-de-ferro da Zâmbia. (Macauhub)