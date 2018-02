Cabo Verde TradeInvest elabora directório de empresas e prestadores de serviços

A Cabo Verde TradeInvest está a trabalhar na criação de um directório de empresas e prestadores de serviços, com o objectivo de divulgar o mercado nacional de uma forma rápida e célere junto dos investidores e exportadores, disse quarta-feira na Praia a presidente do Conselho de Administração.

Ana Barbier, que falava durante um encontro sobre exportação para o mercado dos Estados Unidos América ao abrigo do programa AGOA (“African Growth and Opportunity Act”), com o objectivo de proporcionar mais informação, disse ainda que a Cabo Verde Trade Invest tem estado a trabalhar juntamente com as instituições e os operadores económicos para que o país possa concretizar e dinamizar a sua exportação para os EUA.

Adiantou que durante o ano de 2018 estão previstas várias actividades, nomeadamente o desenvolvimento e a execução de uma estratégia de exportação, através do programa de formação para exportadores e potenciais exportadores, documentação comercial, negociações comerciais e a participação em eventos internacionais.

“Melhorar a competitividade da exportação cabo-verdiana, preparar o manual para exportação de Cabo Verde, promover a exportação ajudando também as empresas cabo-verdianas a desenvolverem os seus negócios regionais e internacional são os nossos propósitos”, disse a presidente da Cabo Verde Trade Invest, citada pela agência noticiosa Inforpress.

Ana Barbier referiu-se igualmente ao Centro Internacional de Negócios “que já está regulamentado” e que vai passar a conceder benefícios fiscais competitivos para os diversos sectores, como a indústria, o comércio e serviços, criando uma nova dinâmica para a exportação de bens e serviços “Made in Cabo Verde.” (Macauhub)