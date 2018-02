Central solar começa a ser construída em Moçambique em Março

A construção da central de energia solar de Mocuba, província da Zambézia, inicia-se em Março próximo e deverá entrar em funcionamento 10 meses mais tarde, disse o presidente da estatal Electricidade de Moçambique durante um fórum empresarial entre Moçambique e a Noruega realizado em Maputo.

A central disporá de capacidade para produzir 40 megawatts de energia eléctrica, tem um custo de 84 milhões de dólares e é o resultado de uma parceria público-privada envolvendo o grupo Scatec Solar, o Fundo da Noruega de Apoio ao Desenvolvimento (Norfund) e a Electricidade de Moçambique.

Este projecto de energia solar vai ser construído pelo grupo Scatec Solar, tendo o contracto de venda à estatal Electricidade de Moçambique da energia eléctrica a ser produzida sido assinado em Novembro de 2016.

O projecto, que é a primeira central de produção de energia solar de grande dimensão em Moçambique, ficará localizado na cidade de Mocuba, província da Zambézia, estando previsto que venha a abastecer anualmente com 77 mil megawatts/hora cerca de 175 mil habitações.

Em Junho de 2017 foi assinado um contracto de empréstimo de 16,9 milhões de dólares a ser concedido pelo “Emerging Africa Infrastructure Fund” (RAIF), com a garantia da Corporação Financeira Internacional, do grupo Banco Mundial.

O EAIF, que funciona na dependência do “Private Infrastructure Development Group”, é actualmente financiado pelos governos do Reino Unido, Países Baixos, Suécia e Suíça e pelos bancos de apoio ao desenvolvimento KFW da Alemanha e FMO dos Países Baixos, de acordo com a página electrónica da instituição.

Nessa mesma data foi assinado um acordo de accionistas entre a KLP Norfund Investments AS (22,5%), o grupo Scatec Solar (52,5%) e a Electricidade de Moçambique (25%).

O projecto será financiado em 64 milhões de dólares (76%) pela Corporação Financeira Internacional, do grupo Banco Mundial e o remanescente será garantido pelos accionistas, sendo que a parte que cabe à Electricidade de Moçambique será suportada pelo governo da Noruega, através de um donativo. (Macauhub)