Grupo da Turquia inaugura fábrica de cimento em Moçambique

O grupo Limak Cement da Turquia procedeu quarta-feira à inauguração de uma fábrica de cimento na Matola, arredores de Maputo, capital de Moçambique, no decurso de uma cerimónia que contou com a presença do Presidente Filipe Nyusi, escreveu a imprensa local.

O Presidente disse na ocasião esperar que a fábrica inaugurada contribua para a estabilização de preços, num cenário de níveis de procura elevados, face ao acelerado crescimento do ramo de construção civil.

A fábrica, em cuja construção o grupo turco investiu 50 milhões de dólares, dispõe de capacidade instalada para produzir cerca de 700 mil toneladas de cimento por ano e emprega 140 pessoas, das quais 134 são moçambicanas.

Filipe Nyusi disse ainda no discurso que proferiu esperar que, com a entrada de outras unidades fabris do género, Moçambique possa vir a produzir cerca de sete milhões de toneladas de cimento por ano, possibilitando que as obras de infra-estruturas possam recorrer em exclusivo ao cimento produzido no país.

A fábrica inaugurada também reflecte, de acordo com Nyusi, a participação do sector empresarial privado na materialização da política e estratégia de desenvolvimento industrial 2016-2025, que prevê o aumento da capacidade nacional de produção de materiais de construção. (Macauhub)