Triton Minerals assume controlo total da Grafex, Limitada de Moçambique

A Triton Minerals assumiu o controlo total do capital social da Grafex, Limitada, a subsidiária moçambicana em que tinha uma participação de 80% e que lhe dava acesso a três licenças de exploração mineira nos distritos de Ancuabe, Balama e Montepuez, na província de Cabo Delgado, informou a empresa australiana em comunicado divulgado quarta-feira.

O negócio, que a Triton Minerals afirma ir permitir garantir a obtenção das concessões mineiras, clientes para a grafite a ser extraída e melhores condições de financiamento, surgiu após a empresa ter chegado a acordo com o sócio Gregory James Sheffield para comprar a participação restante de 20% pela soma de 1,5 milhões de dólares.

O director-geral, Peter Canterbury, afirma no comunicado que no segundo trimestre do ano deverá ser tomada uma decisão de investimento no projecto de exploração de grafite em Moçambique.

A Triton Minerals assinou no princípio do mês um acordo válido por cinco anos para vender 16 mil toneladas por ano de grafite a ser extraída no projecto de Ancuabe à empresa chinesa Qingdao Tianshengda Graphite.

O projecto de Ancuabe contém depósitos de grafite estimados em 3,04 milhões de toneladas, tendo o estudo definitivo de viabilidade económica concluído que a concessão podia produzir 60 mil toneladas de concentrado de grafite por ano durante um período de 27 anos. (Macauhub)