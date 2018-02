China Merchants Ports Holdings conclui aquisição do grupo brasileiro TCP Participações

O grupo China Merchants Ports Holdings assinou quinta-feira em Brasília o contracto que oficializa a aquisição de 90% da TCP Participações, grupo que gere o terminal de contentores de Paranaguá, no Estado do Paraná, no decurso do Painel sobre Desenvolvimento da Infra-estrutura Nacional, promovido pela Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenagem (Frenlog).

O negócio, concluído por ocasião da reunião cimeira dos BRICS em Xiamen, província de Fujian, em Setembro de 2017, engloba a TCP Log, empresa controlada a 100% pela TCP Participações e que comercializa soluções de logística para os importadores e exportadores brasileiros, nomeadamente serviços porta-a-porta.

O terminal de contentores de Paranaguá, um dos maiores do Brasil, tem uma capacidade de processamento anual de 1,5 milhões de TEU (unidade equivalente a um contentor de 20 pés) e iniciou um projecto de expansão para poder processar 2,4 milhões de TEU/ano.

Entre os produtos que são embarcados neste terminal, que movimenta cerca de 10% do número total de TEU no Brasil, estão carnes congeladas, de que é líder no país, madeira, componentes para a indústria automóvel, produtos químicos e equipamentos electrónicos.

O grupo CMPort opera portos na China e em Hong Kong, bem como em países terceiros, casos do Sri Lanka, Djibouti e Estados Unidos, representando o presente negócio o início da expansão para a América Latina. (Macauhub)