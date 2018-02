Passagem de tufão por Macau causa prejuízos de 1,57 mil milhões de dólares

A passagem do tufão Hato por Macau em 23 de Agosto de 2017 causou prejuízos económicos directos e indirectos estimados em 12,55 mil milhões de patacas (1,57 mil milhões de dólares), de acordo com uma revisão em alta da estimativa preliminar elaborada pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os dados mais recentes apontam para prejuízos económicos directos no valor de 9,05 mil milhões de patacas e indirectos de 3,50 mil milhões de patacas, contra a anterior estimativa de 8,31 mil milhões de patacas para os prejuízos económicos directos e 3,16 mil milhões de patacas para os indirectos.

O tufão Hato, o mais violento a atingir Macau nos últimos 18 anos, deixou 10 mortos e 244 feridos e um rasto de destruição, tanto entre as habitações e espaços comerciais, como entre as árvores do território, com cerca de 20 mil a terem ficado total ou parcialmente destruídas. (Macauhub)