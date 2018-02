Angola será em 2018 o segundo país de África a emitir mais dívida

Angola vai ser em 2018 o segundo maior emissor de dívida pública em África a sul do Saara, com 15,9 mil milhões de dólares, sendo superada apenas pela África do Sul, que se vai endividar em mais 18,7 mil milhões de dólares, informou a agência de notação de risco Standard & Poor’s.

O relatório sobre o endividamento dos países daquela região do continente africano adianta que o montante de dívida a ser emitido por Angola representa um aumento de 26,5% face ao valor contabilizado em 2017 e é o mais elevado desde 2014, ano em que o país recorreu aos mercados para angariar 17,3 mil milhões de dólares.

O documento sobre a dívida pública dos 17 países que a agência avalia naquela região do mundo mostra que estes países vão agravar o seu endividamento em mais 57 mil milhões de dólares este ano.

Este valor representa uma subida de 7,4% face aos 53 mil milhões de dívida emitida no ano passado e comprova que a crise dos preços das matérias-primas, iniciada em 2014, continua a afectar fortemente estas economias dependentes dos recursos naturais para equilibrarem os orçamentos.

No total africano, a S&P espera que o montante de dívida comercial chegue a 392 mil milhões de dólares no final deste ano e que o total atinja 514 mil milhões de dólares. (Macauhub)