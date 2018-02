Governo de Angola pretende manter inalterado valor da dívida pública

O valor da dívida pública de Angola, estimada em 67 mil milhões de dólares, vai manter-se, “pois está fora das intenções do governo aumentá-lo”, disse sexta-feira em Luanda a secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, Aia-Eza da Silva.

O Orçamento Geral do Estado (OGE/2018), aprovado dia 14 de Fevereiro corrente pelo parlamento, inclui uma previsão de défice orçamental de 3,5% do Produto Interno Bruto.

A secretária de Estado, ao responder a diversas questões sobre o OGE 2018 suscitadas por empresários ligados à banca e ao sector económico e produtivo, num debate promovido pelo Jornal Expansão, disse não ser intenção do Governo aumentar a dívida, tendo apresentado como argumento o facto de o défice orçamental ter-se reduzido de 7,5% em 2015 para uma previsão de 3,5% em 2018.

“O Estado só se vai endividar para pagar os compromissos previstos e o défice orçamental vai ser coberto maioritariamente com recurso às reservas cambiais”, disse Aia-Eza da Silva, citada pela agência noticiosa Angop.

A secretária de Estado adiantou que entre os “compromissos previstos” estão incluídas as dívidas às pequenas e médias empresa, tendo reconhecido que “o contexto actual da economia angolana é difícil, pois uma coisa é governar com os cofres cheios e outra com os cofres vazios.”

A agência escreveu ainda que o OGE em Angola apresenta uma tendência crescente de receitas e despesas, tendo em conta que para 2018 está prevista uma despesa de 9,6 biliões de kwanzas (45 mil milhões de dólares), quando em 2017 foi de 7,3 biliões de kwanzas (34,2 mil milhões de dólares) e de 6,4 biliões (30 mil milhões de dólares) em 2016. (Macauhub)