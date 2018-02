Governo de Moçambique reúne-se em Londres com credores para debater pagamento da dívida

Representantes do governo de Moçambique reúnem-se dia 20 de Março próximo em Londres com os credores dos empréstimos comerciais contraídos por empresas públicas com o aval do Estado, anunciou o Ministério das Finanças, de acordo com a agência financeira Bloomberg.

A agência escreveu ainda que nesse encontro serão apresentados os dados económicos mais recentes e os planos do governo para reestruturar a dívida pública criada com a contracção dos empréstimos garantidos pelo Estado por parte das estatais Empresa Moçambicana de Atum, ProIndicus e Mozambique Assett Management.

O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, afirmou na passada quarta-feira que o governo tem estado a trabalhar na definição de uma estratégia para fazer com que a dívida pública regresse a um nível sustentável e acrescentou “interagimos com instituições relevantes e estamos em condições de ir a Londres discutir com os credores.”

Adriano Maleiane referiu que 87% do endividamento de Moçambique tem origem multilateral (com instituições financeiras) ou bilateral (acordada entre países), parcela maioritária em relação à qual” não há problemas absolutamente nenhuns.”

“O que estamos a discutir representa 13% da dívida, mas 50% do serviço de dívida total. Por isso é um problema e é com isso que estamos a negociar”, concluiu. (Macauhub)