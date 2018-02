Moçambique tem 84% da dívida pública em moeda estrangeira

Moçambique é o país de África a sul do Saara com a maior percentagem de dívida pública denominada em moeda estrangeira, cerca de 84%, não devendo regressar aos mercados para se financiar antes da obtenção de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, de acordo com um relatório da agência de notação de risco Standard & Poor´s.

O relatório sobre a emissão de dívida prevista para os países da África a sul do Saara este ano, enviado aos investidores, informa que Moçambique não deverá voltar aos mercados financeiros internacionais “em 2018, devido ao recente incumprimento” do pagamento dos cupões relacionadas com a emissão de dívida em moeda estrangeira de 2016 bem como de dois empréstimos com o aval do Estado contraídos por empresas públicas.

O documento sobre a dívida pública dos 17 países que a agência avalia naquela região do mundo mostra que estes países vão agravar o seu endividamento em mais 57 mil milhões de dólares este ano, de acordo com a agência noticiosa Lusa.

No total africano, a S&P espera que o montante de dívida comercial chegue a 392 mil milhões de dólares no final deste ano e que o total atinja 514 mil milhões de dólares. (Macauhub)