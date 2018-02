Anadarko Petroleum negoceia venda de gás natural com empresas da Índia

O grupo norte-americano Anadarko Petroleum está a negociar com nove empresas da Índia a venda de gás natural a ser futuramente extraído no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, de acordo com fontes citadas pela imprensa internacional.

O grupo, através da Mozambique LNG1 Company, empresa que reúne os interesses dos grupos e empresas envolvidas na exploração de gás natural naquele bloco, está a negociar com as empresas Petronet LNG, Oil and Natural Gas Corp., Hindustan Petroleum Corp. Ltd, Bharat Petroleum Corp. Ltd and Gujarat State Petroleum Corp, entre outras.

Uma das fontes disse que o processo de venda está prestes a ficar concluído, posto o que será tomada uma decisão final de investimento e serão ultimados os pormenores relacionados com a obtenção de financiamento para iniciar a extracção de gás natural, algo que deverá iniciar-se em 2022 ou 2023.

A Mozambique LNG1 Company assinou no passado dia 20 de Fevereiro corrente um contrato válido por 15 anos para fornecer anualmente 1,2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito à Électricité de France (EDF).

Integram o consórcio que explora o bloco Área 1 a Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)