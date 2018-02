Angola segundo principal fornecedor de petróleo à China em Janeiro

A Rússia e Angola foram os dois principais fornecedores de petróleo à China, tendo colocado neste país mais de 10 milhões de toneladas de um total importado superior a 40 milhões de toneladas, indicam dados das alfândegas chinesas citados pela agência financeira Bloomberg.

A Rússia vendeu à China 5,6 milhões de toneladas de petróleo, liderando a lista dos fornecedores, surgindo em segundo lugar Angola, com 4,6 milhões de toneladas e em terceiro lugar o Iraque, com 4,4 milhões de toneladas.

Em Dezembro, os principais fornecedores de petróleo da China foram por ordem de grandeza a Rússia, Arábia Saudita e Angola, com quotas de 15%, 14% e 9%, respectivamente, de acordo com o Relatório Mensal do Mercado Petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relativo a Janeiro.

O documento informa que as importações chinesas de petróleo caíram 1,1 milhões de barris por dia em Dezembro em termos mensais para 8,0 milhões de barris por dia, tendo em termos anuais havido uma contracção de 634 mil barris por dia.

As importações chinesas de petróleo da Rússia e de Angola caíram em Dezembro 61 mil e 178 mil barris por dia, respectivamente, ao passo que as da Arábia Saudita aumentaram 53 mil barris por dia (Macauhub)