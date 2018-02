Banco Central de São Tomé e Príncipe coloca à venda banco em pré-falência

O Banco Privado de São Tomé e Príncipe vai ser vendido “total ou parcialmente” em concurso público por se encontrar em situação de pré-falência, anunciou segunda-feira em São Tomé o Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP).

O BCSTP informou em comunicado obtido pela agência Macauhub em São Tomé que “se encontra aberto o concurso público para alienação parcial ou total de activos, passivos e elementos extra-patrimoniais” do Banco Privado de São Tomé e Príncipe com “o objectivo de preservar a estabilidade do sistema financeiro e salvaguardar os interesses dos depositantes.”

O comunicado informa ainda que podem participar no referido concurso as instituições bancárias autorizadas a exercer a actividade de intermediação financeira, devendo as propostas ser apresentadas ao Banco Central de São Tomé e Príncipe no prazo máximo de trinta dias.

O lançamento do concurso para alienação surge duas semanas depois do Banco Central de São Tomé e Príncipe ter decidido uma “intervenção” temporária no Banco Privado de São Tomé e Príncipe para “salvaguardar os interesses” dos clientes e “assegurar a estabilidade do sistema.”

A situação de “pré-falência” do Banco Privado de São Tomé e Príncipe deve-se fundamentalmente “às profundas fragilidades em matéria de gestão e diversificação da sua estrutura accionista”, bem como o registo de “prejuízos consecutivos desde 2013” de entre outros fundamentos apontados pelo Banco Central de São Tomé e Príncipe.

O Banco Privado de São Tomé e Príncipe surgiu após investidores igualmente dos Camarões terem decidido aplicar capitais no Commercial Bank – Sao Tomé é Príncipe (COBSTP), banco que foi à falência e que foi colocado sob intervenção do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Além do Banco Privado de São Tomé e Príncipe, operam no sistema financeiro são-tomense mais sete bancos comerciais privados, designadamente, Afriland First Bank, Banco Internacional de STP, BGFI-Bank, Ecobank, Island Bank, National Investment Bank e Energy Bank. (Macauhub)