Banco de Moçambique reduz taxa de juro básica em 150 pontos de base para 18%

A Comissão de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir a taxa de juro de política monetária, Taxa MIMO, em 150 pontos de base para 18%, informou o banco central moçambicano em comunicado divulgado segunda-feira.

A mesma comissão decidiu ainda reduzir igualmente em 150 pontos de base a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (FPC) para 19,0% e a taxa de juro da Facilidade Permanente de Depósitos (FPD) para 12,5%.

O coeficiente de Reservas Obrigatórias para os passivos em moeda doméstica foi mantido em 14,0% e o coeficiente de Reservas Obrigatórias para os passivos em moeda estrangeira foi agravado em 800 pontos de base para 22,0%, devido neste caso “à volatilidade que se observa no mercado cambial.”

O comunicado do Banco de Moçambique destacou como riscos inerentes à condução da política monetária a sustentabilidade da dívida pública, as chuvas intensas que se verificam no país e a volatilidade do preço das matérias-primas e do dólar nos mercados internacionais.

O saldo das reservas internacionais brutas situava-se em 3188 milhões de dólares em meados de Fevereiro, suficiente para cobrir 7,2 meses de importações, excluindo as transacções dos grandes projectos. (Macauhub)