Grupo hoteleiro francês Accor sai de Angola

O grupo angolano AAA pôs termo ao acordo com o grupo Accor que previa a entrega da gestão de 50 unidades hoteleiras em Angola sob a marca Ibis à cadeia hoteleira francesa, informou o jornal angolano Expansão.

A falta de divisas e a conjuntura económica do país ditaram o afastamento no início de Fevereiro da cadeia que gere os hotéis Ibis, pondo fim a um acordo que nasceu após a vista a Angola, em 2015, do Presidente francês, François Hollande.

As cinco unidades actualmente geridas pelo grupo francês perdem a marca Ibis e passam a ser designadas IU Hotel.

A falta de divisas, além de ter atrasado sucessivamente os investimentos que deveriam estar concluídos em 2017, impediu o grupo AAA e manter as obrigações contratuais para com o grupo hoteleiro francês.

A parceria com o grupo Accor abrangia os domínios da gestão, da operação, da marca, das reservas e do marketing, sendo o grupo AAA o investidor e proprietários dos hotéis. (Macauhub)