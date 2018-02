População de Angola atinge 30 milhões de pessoas no final de 2018

A população de Angola deverá aumentar este ano para 30 milhões de habitantes, número que contrasta com os 25,7 milhões de habitantes constantes dos dados definitivos divulgados em Março de 2016 do Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH) realizado em 2014, disse recentemente em Luanda o director-geral do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Recenseamento Geral da População e Habitação de Angola, o primeiro desde a independência do país, em 1975, foi realizado entre 16 e 31 de Maio de 2014, apontando os números provisórios, apresentados em Outubro do mesmo ano, para 24,3 milhões de habitantes.

Camilo Ceita, citado pelo Jornal de Angola, adiantou que de acordo com as previsões do INE a população angolana tem crescido a uma média anual de mais de um milhão de pessoas, devendo somar, até ao final do ano, quase 30 milhões de habitantes, dos quais oito milhões estarão em Luanda.

As estimativas foram apresentadas por Camilo Ceita na sessão de encerramento de uma acção de formação nacional relacionada com o Inquérito sobre Despesas, Receitas e Emprego em Angola (IDREA). (Macauhub)