Sociedade Arise entra no capital do banco Moza de Moçambique

A sociedade de investimento Arise assinou um memorando de entendimento com a Kuhanha, a sociedade gestora do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, para adquirir uma participação minoritária no capital social do banco Moza, informou esta entidade em comunicado divulgado terça-feira em Maputo.

O comunicado acrescenta haver a intenção de que o banco Moza adquira o Banco Terra, instituição já participada pela Arise.

A Arise é uma sociedade constituída pelo Fundo da Noruega de Apoio ao Desenvolvimento, pelo banco de desenvolvimento empresarial FMO e pelo Rabobank, instituição que presta serviços financeiros a pessoas em países em desenvolvimento e mercados emergentes.

A sociedade gestora do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique foi a instituição seleccionada para para proceder à capitalização do banco Moza, passando a ser o maior accionista com uma participação de 80%, de acordo com um comunicado do banco central moçambicano em Maio de 2017.

A sociedade gestora aplicou 8170 milhões de meticais (135,7 milhões de dólares) no reforço dos capitais do Moza, assumindo uma participação de 80%, ficando os restantes 20% nas mãos do Novo Banco, a entidade que assumiu os activos de qualidade do falido Banco Espírito Santo e da Moçambique Capitais, com cerca de 10% cada e de um particular com 0,01%.

O Banco Terra Moçambique, que tem como accionistas o Rabobank, Norfund, Montepio e GAPI (parceria público-privada moçambicana), surge no 11.º lugar de um total de 16 ao nível de activos totais na lista do sector bancário de Moçambique de 2016, elaborado pela firma KPMG para a Associação Moçambicana de Bancos. (Macauhub)