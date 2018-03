Angolana Sonangol quer ter mais duas refinarias no prazo de 4 anos

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) pretende concluir a refinaria do Lobito e construir a de Cabinda no prazo de quatro anos, disse quarta-feira em Luanda o presidente do Conselho de Administração da estatal.

Carlos Saturnino disse ainda que o período de tempo estimado nas propostas apresentadas pelas empresas aponta para dois anos a conclusão da refinaria de Cabinda, por ser de menor porte, e quatro a cinco anos para terminar as obras da refinaria do Lobito, cuja construção teve início em 2013.

A entrada em funcionamento das duas novas refinarias fará com que Angola passe a dispor de três unidades de refinação, sendo que a de Luanda, construída na década de 50 do século passado, tem uma produção que cobre apenas 20% das necessidades do país em combustíveis.

O Presidente da República, João Lourenço, criou a 10 de Fevereiro passado um grupo de trabalho para avaliar as propostas financeiras, económicas e técnicas para investimento e construção de novas refinarias no país, tendo a Sonangol informado sido recebidas 63 propostas, por parte de empresas tanto nacionais como estrangeiras, das quais 40 foram excluídas por estarem desajustadas dos objectivos do governo.

Das 23 propostas analisadas seis são para a refinaria do Lobito e quatro para a de Cabinda, dizendo as restantes 13 respeito à refinaria de Luanda.

Carlos Saturnino disse também que a Sonangol paga mensalmente ao Estado angolano 45 milhões de dólares, ao abrigo do programa de amortização da dívida fiscal e para-fiscal, que está estimada em 1,3 mil milhões de dólares.

O passivo da Sonangol atingia 9,8 mil milhões de dólares no final de 2016, dívida essa que incluía pagamentos a fornecedores e de impostos, que em 2017 foi reduzida para 4,8 milhões de dólares, na sequência de uma capitalização por parte do Estado.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África a Sul do Shara, depois da Nigéria, com uma produção média de 1,6 milhões de barris/dia. (Macauhub)