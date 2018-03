Economia de Macau cresce 9,1% em termos reais em 2017

A economia de Macau obteve um crescimento real de 9,1% em 2017, tendo o Produto Interno Bruto per capita registado um crescimento ligeiramente inferior, de 8,6%, igualmente em termos reais, informaram os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os dados divulgados pela DSEC indicam que o PIB ascendeu em 2017 a 404,2 mil milhões de patacas (50,5 mil milhões de dólares), tendo-se o PIB per capita situado em 622 803 patacas ou 77 850 dólares, um dos valores mais elevados do mundo.

A subida do PIB registada em 2017 pôs termo à contracção económica verificada nos três anos anteriores, com -1,2% em 2014, -21,6% em 2015 e -0,9% em 2016, tendo-se registado um aumento de 11,2% no primeiro semestre e de 7,2% no segundo semestre.

A DSEC adiantou que embora a procura interna tenha mantido um comportamento fraco, com uma contracção anual de 2,7%, a economia recuperou o crescimento positivo, realçando-se as subidas de 1,6% na despesa de consumo privado e de 1,7% na despesa de consumo final do Governo, tendo, no entanto, a formação bruta de capital fixo decrescido 10,0% em termos anuais.

O deflactor implícito do PIB, que mede a variação global de preços, subiu 2,3% em termos anuais e 3,4% no quarto trimestre.

No quarto trimestre do ano passado o Produto Interno Bruto registou um crescimento homólogo de 8,0% em termos reais, percentagem superior ao crescimento de 6,3% registado no terceiro trimestre, beneficiado pela contínua subida das exportações de serviços.

A procura externa continuou forte nesse período, mantendo o crescimento sustentado do sector do turismo e do jogo, que impulsionou um aumento anual de 15,7% nas exportações de serviços, destacando-se os aumentos homólogos de 16,3% nas exportações de serviços do jogo e de 15,4% nas exportações de outros serviços turísticos.

A DSEC informou ainda ter procedido à revisão para cima das taxas de crescimento económico referentes ao primeiro trimestre (11,5%), ao segundo trimestre (11,0%) e ao terceiro trimestre (6,3%). (Macauhub)