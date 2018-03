Governo de Angola cria agência única para promoção de investimentos e exportações

O governo de Angola criou a AIPEX – Agência para o Investimento Privado e Exportações, organismo único para efectuar a promoção dos investimentos e das exportações e para fomentar a competitividade internacional das empresas angolanas, de acordo com o comunicado da reunião do Conselho de Ministros, quarta-feira realizada em Luanda.

O comunicado adianta que a nova agência, além de ser o organismo único de promoção e incentivo das exportações, “passa a ser o interlocutor único tanto na interacção com o governo quer na relação com os investidores privados.”

Em Janeiro passado foi divulgado que o governo angolano pretendia criar um Sistema Único de Investimento Privado, fundindo vários organismos do Estado que recebem e tramitam as propostas de investimento para acelerar e simplificar os processos, de acordo com o “Novo Quadro Operacional do Sistema de Investimento Privado”, documento preparado pela Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP).

O modelo proposto defendia, desde logo, a unificação entre a UTIP – extinguindo as respectivas unidades técnicas que funcionam nos governos provinciais e ministérios para projectos de investimento de valor inferior a 10 milhões de dólares – e a Agência de Promoção do Investimento Privado e Exportações (Apiex), organismos criados recentemente.

O comunicado informou ainda que o Conselho de Ministros apreciou, também, a proposta de revisão da Lei do Investimento Privado. (Macauhub)