Investimentos da angolana Sonangol em Portugal são para manter

O presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) garantiu quarta-feira em Luanda que a empresa vai manter as participações que controla no capital social do grupo Galp Energia e no Banco Comercial Português (BCP) por se tratar de “investimentos estratégicos.”

Carlos Saturnino disse que o investimento no grupo Galp Energia tem qualidade e salientou que a empresa está envolvida na exploração de concessões petrolíferas e não só em Portugal, na Peninsula Ibérica, em Angola, onde participa em vários blocos e no Brasil, “pelo que se trata de um investimento estratégico que tem dado bons resultados.”

Questionado pela agência noticiosa Lusa sobre o reforço da participação que a empresa mantém no BCP, Carlos Saturnino disse ser prematuro avançar dados, anunciando que a petrolífera tem estado a desenvolver negociações com o grupo chinês Fosun, o maior accionista, quanto ao futuro do banco.

Dados relativos a 30 de Junho de 2017 indicam que o grupo chinês detinha 25,16% do capital social do BCP, sendo o segundo accionista da referência o grupo Sonangol com 15,24%. (Macauhub)