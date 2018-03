Missão do FMI analisa em Luanda economia de Angola

Uma missão do Fundo Monetário Internacional visita Angola de hoje a 14 de Março para analisar a evolução da economia angolana, proceder à revisão das previsões de médio prazo dos principais indicadores macro-económicos e manter reuniões com as autoridades ligadas ao sector económico e financeiro, informou em comunicado o Ministério das Finanças.

A agenda desta missão contempla um total de 60 reuniões com membros do governo, com o governador do Banco Nacional de Angola, com os membros da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional e com representantes de empresas estatais de petróleo e do sector financeiro e com empresas do sector privado não financeiro.

A missão do FMI pretende igualmente discutir e analisar a sustentabilidade da dívida pública, as contas externas do país, o ambiente de negócios, a diversificação da economia e o crescimento inclusivo, a solidez do sistema financeiro, a gestão de activos e o sistema tributário.

A anterior visita de uma missão do FMI, ocorrida de 6 a 15 de Novembro de 2017, chefiada pelo economista Ricardo Velloso, fez o acompanhamento intercalar da evolução da situação económica de Angola e actualizou as previsões macro-económicas.

Esta missão ao Abrigo do Artigo IV produzirá um relatório, cujas recomendações serão tornadas públicas, dele se extraindo os indicadores a serem presentes no relatório de Primavera, a ser publicado pelo FMI em Abril próximo. (Macauhub)