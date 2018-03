Euro valoriza-se 39,50% face à moeda de Angola em Janeiro

A adopção de uma nova política cambial pelo Banco Nacional de Angola (BNA) fez com que o euro e o dólar se tenham valorizado durante o mês de Janeiro passado 39,50% e 24,88%, respectivamente, face à moeda angolana, o kwanza, informou o banco central em comunicado.

O comunicado recorda ter-se realizado uma sessão extraordinária da Comissão de Política Monetária a 4 de Janeiro no decurso da qual foi decidido adoptar um regime de câmbio flutuante com bandas, em substituição do anterior regime de câmbios fixos.

O BNA procedeu ao primeiro leilão de venda de divisas a 9 de Janeiro, dando início ao processo de formação da taxa de câmbio, dentro do regime de câmbio flutuante com bandas.

A taxa de câmbio média de referência de venda do euro e do dólar no mercado cambial primário, apurada no último dia do mês, foi de EUR/AOA 257,39 e USD/AOA 207,21, tendo partido de EUR/AOA 184,50 e USD/AOA 165,92 no final de 2017.

O BNA informou ainda que a venda de divisas ao mercado, visando a manutenção dos níveis actuais de oferta de bens de consumo, levou a uma redução de 1,51% das Reservas Brutas, que se situaram no final de Janeiro em 17 717 milhões de dólares (contra 17 989 milhões de dólares em Dezembro de 2017).

O mesmo comunicado refere ter a Comissão de Política Monetária decidido manter a taxa de referência do mercado, Taxa BNA, em 18%, bem como as taxas de juro das facilidades permanentes de cedência e absorção de liquidez em 20% e 0%, respectivamente e o coeficiente de reservas obrigatórias em 21%. (Macauhub)