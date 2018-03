Sector não-financeiro de Portugal devia 718 mil milhões de euros no final de 2017

O endividamento do sector não-financeiro de Portugal situava-se no final de 2017 em 718,1 mil milhões de euros, dos quais 311,6 mil milhões respeitavam ao sector público e 406,5 mil milhões ao sector privado, informou recentemente o Banco de Portugal.

O endividamento deste sector relativamente ao final de 2016 aumentou 7,5 mil milhões de euros, fruto de um acréscimo de 3,8 mil milhões de euros no endividamento do sector público e de 3,7 mil milhões de euros no do sector privado.

Ao nível do sector privado, observou-se o aumento do endividamento das empresas em 3,9 mil milhões de euros, aumento que se traduziu, sobretudo, no acréscimo do endividamento externo, tendo os particulares reduzido o valor do financiamento obtido junto do sector financeiro.

O banco central português anunciou quinta-feira que a dívida pública de Portugal situava-se no final de Janeiro em 243,6 mil milhões de euros, um aumento de mil milhões de euros relativamente ao valor contabilizado em Dezembro de 2017.

Para esse aumento contribuíram o acréscimo dos títulos de dívida pública (2,2 mil milhões de euros), que foi parcialmente compensado pelo reembolso antecipado de aproximadamente 0,8 mil milhões de euros de empréstimos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. (Macauhub)