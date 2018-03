Grupo chinês Fosun compra 70% de sociedade de corretagem do Brasil

A Fosun Investimentos (Brasil), subsidiária a 100% do grupo chinês Fosun, acordou com o Banco Indusval a compra de uma participação de 70% do capital social da Guide Investimentos – Corretora de Valores pela soma de 290 milhões de reais (53 milhões de dólares), informou o banco brasileiro em comunicado divulgado em São Paulo.

O comunicado acrescenta que o Banco Indusval manterá uma participação minoritária de 20% na sociedade de corretagem, devendo a participação final a ser adquirida pelo grupo Fosun variar de acordo com determinados termos e condições definidos no contrato de compra e venda.

O comunicado do Banco Indusval é omisso, mas a imprensa brasileira noticiou que os restantes 10% do capital social da sociedade de corretagem manter-se-ão nas mãos de alguns sócios da empresa.

A Fosun Investimentos (Brasil) pagará 170 milhões de reais em dinheiro até à data de conclusão desta operação, ficando os restantes 120 milhões de reais dependentes do desempenho futuro da Guide Investimentos – Corretora de Valores.

Este negócio depende de aprovação do Banco Central do Brasil e deve ficar concluído até Junho próximo, de acordo com o comunicado emitido pelo Banco Indusval. (Macauhub)