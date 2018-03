ONG African Parks recupera Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, em Moçambique

A African Parks, uma organização não-governamental que se dedica à conservação da biodiversidade, vai despender, nos próximos cinco anos, oito milhões de dólares na recuperação do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, na província de Inhambane, sul de Moçambique, disse recentemente em Maputo a coordenadora do projecto.

Karen Allen disse que se está neste momento a finalizar o desenho do projecto de restauração, que inclui a construção de postos de fiscalização, uma oficina, um armazém, arrendamento de um escritório no município de Vilanculos, recuperação da sede do parque na ilha de Bazaruto e introdução de melhorias no sistema de cobrança de receitas.

Para melhorar a fiscalização, a organização vai adquirir e instalar um sistema digital de comunicação, meios circulantes (barcos, motorizadas e viaturas), formar fiscais e instalar um centro de observação equipado com um sistema moderno de acompanhamento da fauna, de acordo com a agência noticiosa AIM.

A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), entidade sob tutela do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique, assinou em Dezembro de 2017 um contrato com a African Parks para a gestão daquele parque natural.

A ANAC pretende com este contracto válido por 25 anos com a African Parks, ONG com sede na África do Sul que gere mais de uma dezena de parques naturais em oito países africanos, fomentar as actividades turísticas no arquipélago, ajudando dessa forma a salvaguardar a vida selvagem residente, que inclui centenas de espécies de pássaros, répteis, mamíferos terrestres e aquáticos e duas mil espécies de peixes.

O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto é uma área protegida desde 1971 ocupando uma superfície de 1430 quilómetros quadrados, que está a ser ameaçado devido à pesca ilegal e à exploração não-regulada em termos turísticos, “que está a ameaçar o eco-sistema e o seu correspondente valor económico”, de acordo com a African Parks. (Macauhub)