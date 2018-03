Banco Nacional de Angola volta a vender dólares aos bancos comerciais

O Banco Nacional de Angola procedeu à venda de 90,1 milhões de dólares a 16 bancos comerciais, operação que tem a particularidade de ter sido efectuada na moeda dos Estados Unidos, depois de em 2017 as vendas de divisas terem sido efectuadas unicamente em euros, de acordo com uma informação recente do banco central angolano.

Depois de em 2017 ter deixado de vender dólares aos bancos – o que aconteceu pela primeira vez em 18 anos de registo – o BNA “procedeu à venda directa de divisas, para cobertura de operações de empresas prestadoras de serviço ao sector petrolífero, no montante de 90,1 milhões de dólares”, pode ler-se no comunicado.

Os dólares foram vendidos à taxa de câmbio de 213,361 kwanzas por dólar, tendo o Banco Nacional de Angola excluído desta operação os seguintes encargos das empresas do sector petrolífero – pagamentos de serviços gerais, de serviços de consultoria e de seguros, de bens alimentares, a si próprias e a favor de entidades em “offshores.”

A imprensa angolana escreveu que o regresso do dólar às vendas do banco central pode ser um sinal de alívio das restrições impostas pela Reserva Federal dos Estados Unidos no acesso à moeda norte-americana por parte de Angola. (Macauhub)