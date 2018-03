China divulga plano para desenvolvimento coordenado da Área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau

A China vai anunciar o plano de desenvolvimento para a Área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, a ser aplicado este ano e que pretende fazer com que esse desenvolvimento regional seja coordenado, disse segunda-feira em Pequim o primeiro-ministro Li Keqiang, citado pelo jornal China Daily.

Li, ao apresentar o relatório da actividade governamental na primeira sessão do 13.º Congresso Nacional Popular, disse que o plano de desenvolvimento visa fomentar todas as áreas que proporcionem uma cooperação mutuamente benéfica entre o continente e as regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau.

O jornal escreveu ainda que ao longo dos últimos cinco anos o intercâmbio e a cooperação entre o continente e Hong Kong e Macau têm sido fomentados de forma constante e refere-se, em particular, à construção da ponte em forma de “Y” que liga Zhuhai às duas regiões administrativas especiais.

A Área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau engloba nove cidades da província de Guangdong – Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing – e as duas regiões administrativas especiais.

Esta área é uma das regiões da China que vai ser objecto de um desenvolvimento coordenado, sendo a área Pequim – Tianjin – Hebei e a Faixa Económica do (rio) Iangtsé duas outras dessas regiões. (Macauhub)