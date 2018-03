Integração no desenvolvimento económico do interior da China prioridade para Macau

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, disse em Pequim que a integração da Região Administrativa Especial de Macau no desenvolvimento estratégico do país representa a orientação mais importante para o trabalho do governo, segundo refere um comunicado terça-feira distribuído pelo Gabinete de Comunicação Social.

Chui Sai On, durante um encontro com o ministro do Comércio, Zhong Shan, referiu ainda a importância da elaboração de um plano de trabalho de desenvolvimento da gestão, a longo prazo, dos 85 quilómetros quadrados da área marítima concedido pelo governo central a Macau em Dezembro de 2015.

O Chefe do Executivo disse ainda que o seu governo segue as “instruções claras” do governo central, com vista a transformar a região administrativa especial em “Um Centro e Uma plataforma”, num “Centro Mundial de Turismo e Lazer” e numa plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

No encontro, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong revelou igualmente que o governo irá participar com um um pavilhão próprio na primeira Exposição Internacional de Importação da China que se realiza em Xangai, em Novembro deste ano, com vista a promover a participação de empresas locais com marcas de Macau, de agências de representação dos produtos dos países da língua portuguesa e dos sectores de turismo, convenções e exposições.

O Chefe do Executivo reuniu-se também na capital chinesa com o director da Administração Estatal de Alimentos e Medicamentos, Bi Jingquan, a quem garantiu que a medicina tradicional chinesa serve de força motora ao Parque Científico e Industrial localizado na ilha de Hengqin, uma vez que é considerada como uma das novas indústrias prioritárias na diversificação da economia de Macau.

Bi Jingquan disse, por seu turno, que a Administração Estatal está disponível para estudar, conjuntamente com Macau, a viabilidade de introdução de políticas benéficas e pioneiras no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa. (Macauhub)