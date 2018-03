População de Macau atinge 653,1 mil pessoas no final de 2017

Macau encerrou o ano de 2017 com uma população composta por 653,1 mil pessoas, número que representa um acréscimo real de 8200 pessoas face ao número contabilizado no final de 2016, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

A população do sexo feminino representava 53% do total, sendo que a população idosa (com idade igual ou superior a 65 anos) aumentou 0,7 pontos percentuais para 10,5% e a população adulta (com idade entre 15 e 64 anos) era de 76,7% do total, com uma quebra de 10 pontos de base.

Macau tinha no final do ano transacto 179,4 mil trabalhadores não-residentes, um aumento real de 1818 relativamente a 2016, tendo o número de trabalhadores não residentes da construção civil caído 12,8%, em termos anuais.

Esta queda, o terceiro ano consecutivo em que tal se verifica, deve-se à conclusão sucessiva de vários empreendimentos de entretenimento e edifícios de habitação de grande envergadura, de acordo com os Serviços de Estatística e Censos.

Com uma área terrestre de 30,5 quilómetros quadrados, Macau registava uma densidade populacional de 21 413 pessoas por quilómetro quadrado. (Macauhub)