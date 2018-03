Scatec Solar inicia construção de central solar em Moçambique

A Scatec Solar, o KLP Norfund Investments e a Electricidade de Moçambique concluíram o processo de financiamento e iniciaram a construção de uma central de energia solar com 40 megawatts em Moçambique, informou em comunicado divulgado terça-feira a empresa que tem sede em Oslo, Noruega.

O comunicado adianta que o financiamento vai ser concedido sob a forma de empréstimos pela Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês), do grupo Banco Mundial e pelo Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF).

O EAIF, que funciona na dependência do “Private Infrastructure Development Group”, é actualmente financiado pelos governos do Reino Unido, Países Baixos, Suécia e Suíça e pelos bancos de apoio ao desenvolvimento KFW da Alemanha e FMO dos Países Baixos, de acordo com a página electrónica da instituição.

A central ficará localizada na cidade de Mocuba, província da Zambézia, estando previsto que produza 79 mil megawatts hora por ano, energia a ser injectada na rede eléctrica moçambicana e garantindo o abastecimento a 175 mil habitações.

Os custos deste projecto estão estimados em 76 milhões de dólares, conseguidos através de uma aplicação em capital social de 14 milhões de dólares, uma doação de 7,0 milhões de dólares e empréstimos no montante de 55 milhões de dólares.

O comunicado informa ainda ter a IFC concedido um empréstimo de 19 milhões de dólares, o “Climate Investment Fund” um empréstimo em condições preferenciais também de 19 milhões de dólares e o “Emerging Africa Infrastructure Fund” um empréstimo sindicado de 17 milhões de dólares.

Os parceiros deste projecto são a Scatec Solar (52,5%), o KLP Norfund Investments (22,5%) e a Electricidade de Moçambique (25%), com o primeiro a assegurar o projecto de engenharia, a compra dos equipamentos e a construção, bem como a operação e manutenção. (Macauhub)