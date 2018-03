Syrah Resources assina acordo mineiro com governo de Moçambique para explorar grafite

A Twigg Exploration and Mining, subsidiária da Syrah Resources, assinou com o governo de Moçambique um acordo para a exploração de depósitos de grafite em Balama, província de Cabo Delgado, norte do país, anunciou a empresa australiana em comunicado divulgado terça-feira.

A empresa afirma no comunicado ser a assinatura do ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, o último passo para que o acordo mineiro possa ser levado ao Tribunal Administrativo para aprovação, após o que será vinculativo.

O acordo mineiro consolida todos os documentos anteriormente apresentados e respectivas aprovações, clarifica a legislação aplicável e estabelece um contracto relativo aos direitos mineiros e outras obrigações.

A empresa anunciou no início de Dezembro passado ter assinado um contracto para fornecer à empresa chinesa Zhanjiang Juxin New Energy Materials 20 mil toneladas de grafite a ser extraída na concessão de Balama, ao longo de 2018.

A Syrah Resources havia anunciado em Setembro de 2017 ter assinado um contracto para fornecer 30 mil toneladas de grafite à Jixi BTR Graphite Industrial, subsidiária do grupo chinês com sede em Shenzhen BTR New Energy Materials.

A concessão de Balama, província de Cabo Delgado, fica a cerca de 200 quilómetros a ocidente da cidade portuária de Pemba, dispondo de reservas provadas e prováveis de 81,4 milhões de toneladas, com um conteúdo de grafite de 13,2 milhões de toneladas. (Macauhub)