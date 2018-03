Governo de Angola aprova estratégia para segunda emissão de euro-obrigações

A segunda emissão de euro-obrigações de Angola, no montante de 2000 milhões de dólares, servirá para melhorar a composição do “stock” de dívida externa do país, informa o despacho assinado pelo Presidente João Lourenço que aprova a estratégia de emissão de títulos de dívida soberana nos mercados internacionais.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, autorizado neste despacho a concluir a operação, anunciou a 14 de Fevereiro que a segunda emissão de euro-obrigações de Angola, de 2000 milhões de dólares, contará com o apoio, entre outros, do banco de investimento Goldman Sachs.

Archer Mangueira disse também que o Deutsche Bank e o Banco Industrial e Comercial da China integram o sindicato de bancos que lidera esta operação, à semelhança do ocorrido em Novembro de 2015, quando Angola procedeu à sua primeira emissão de dívida em moeda estrangeira, no montante de 1500 milhões de dólares.

A emissão agora autorizada surge numa altura em que a dívida pública, excluindo a contraída pelas empresas públicas, já ultrapassou o equivalente a 67% do Produto Interno Bruto do país, de acordo com dados relativos a Janeiro divulgados pelo Ministério das Finanças. (Macauhub)