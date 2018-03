Litoral de Angola ligado ao leste do país por estrada asfaltada

As províncias angolanas de Benguela, Huambo, Bié e Moxico, do litoral ao leste do país, vão a prazo ficar ligadas por estrada asfaltada, estando previsto para 2019 o início da colocação da camada de asfalto na estrada que parte da comuna de Cunje, município do Cuito, província do Bié, até à província do Moxico, anunciou quarta-feira o ministro da Construção e Obras Públicas.

O ministro Manuel Tavares de Almeida, que efectuou uma visita de 72 horas à província do Bié, disse que o governo está “bastante preocupado” com a situação das estradas do leste do país, acrescentando que vai prestar maior atenção à sua recuperação, prevendo-se para o próximo ano a asfaltagem total do troço Cuito/Luena.

Tavares de Almeida reafirmou também a reparação da estrada entre Cuito e Camacupa, 82 quilómetros, e a terraplenagem do troço Camacupa/Cuemba, visando melhorar a circulação de pessoas e bens, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O ministro anunciou ainda o reinício da empreitada da estrada Cuito/Andulo, que por razões financeiras se encontrava paralisada, prevendo que estas obras fiquem concluídas até Setembro próximo. (Macauhub)