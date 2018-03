Livro sobre iniciativa chinesa “Faixa e Rota” publicado em Macau

A iniciativa da China “Faixa e Rota” e o papel de Macau e dos países de língua portuguesa são tema de um livro que acaba de ser publicado pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) numa altura em que o assunto merece destaque pela sua ligação ao projecto da Área da Grande Baía que integra Guangdong, Hong Kong e Macau.

O livro “China´s Belt and Road Initiative – The role of Macao and the Portuguese-speaking countries” foi produzido pela Agência de Informação e Notícias Macaulink e integra análises de Thomas Chan, Paul Mooney, Paulo Figueiredo e José Luís Sales Marques sobre a iniciativa chinesa, um dos mais importantes projetos diplomáticos e políticos da actualidade.

Na introdução, o livro, em língua Inglesa, refere que se torna necessário um acompanhamento permanente e uma cobertura intensiva dada a complexidade e a grandiosidade da iniciativa.

Thomas Chan, conselheiro do governo central da China e do de Hong Kong e um especialista no assunto, aborda iniciativa, considerando que a China procura novos mercados para as suas empresas e produtos quando os mercados dos países em vias de desenvolvimento estão saturados e pretende criar uma nova ordem política e económica no mundo partilhando prosperidade criando novos parceiros.

Paulo Mooney, ex-jornalista da Reuters e Newsweek e que residiu em Pequim durante duas décadas, explica como a iniciativa está a fazer mudar as relações da China com os Estados Unidos e o Ocidente e Paulo Guilherme Figueiredo, jornalista e analista politico e económico sobre os mercados emergentes em África e responsável pelo serviço Africa Monitor, descreve as relações dos países de língua portuguesa com a China e o interesse dos mesmos em participarem na iniciava chinesa.

O presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau e vice-presidente da Associação da Rota Marítima da Seda (Macau), José Luís Sales Marques, aborda o papel de Macau nas iniciativas do “Cinturão e Faixa” e na área da Grande Baía que inclui nove cidade da província de Guangdong, incluindo a sua capital Cantão, e Hong Kong e Macau e aponta possíveis caminhos de desenvolvimento conjunto.

O livro apresenta ainda a versão oficial chinesa da “Visão para a Cooperação marítima no âmbito da iniciativa Faixa e Rota” tornada púbica pelo governo central da China em Junho de 2017.

O livro assinala ainda que Macau terá um papel especial nesta iniciativa com homens de negócios e empresas a darem um importante contributo no seu desenvolvimento. (Macauhub)