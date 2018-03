Moeda de Angola perde 30% do valor face ao euro desde 1 de Janeiro

A moeda de Angola, o kwanza, perdeu 30% do seu valor face ao euro e mais de 22% face ao dólar desde a entrada em vigor do novo regime cambial, em que as taxas de câmbios são formadas nos leilões de divisas que o Banco Nacional de Angola (BNA) efectua regularmente, de acordo com cálculos efectuados pela imprensa internacional.

A taxa de câmbio média do euro situava-se quinta-feira em 264,37 kwanzas, quando a 1 de Janeiro, altura em que as taxas de câmbio eram ainda fixadas administrativamente pelo banco central, era de 185,40 kwanzas, o que representa uma depreciação de 29,8% no espaço de dois meses, segundo a agência noticiosa Lusa.

O dólar norte-americano estava cotado quinta-feira à taxa média de 213,25 kwanzas, quando há dois meses valia 165,92 kwanzas, uma depreciação, neste caso, de 22,2%.

A taxa de câmbio actual foi formada após o mais recente leilão de divisas, realizado na terça-feira pelo BNA e que permitiu a colocação de 200 milhões de euros, destinados a vários sectores, como importação de matérias-primas, bens de equipamento, peças e acessórios ou materiais de construção, além de telecomunicações e para pagamento de resseguros. (Macauhub)