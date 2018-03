China-Lusophone Brief um novo serviço de informação para as relações económicas

A análise da situação económica e política dos países de língua portuguesa e as oportunidades de negócios com a China, numa altura em que Pequim aposta fortemente nas iniciativas “Faixa e Rota” e “Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong -Macau”, são as grandes linhas de actuação do novo serviço de informação em língua Inglesa lançado hoje e denominado China-Lusophone Brief (CLBrief).

O CLBrief (http://clbrief.com) disponibilizado gratuitamente mediante registo nesta fase de lançamento, analisará e divulgará em pormenor ainda aspectos ligados à legislação, benefícios fiscais, oportunidades e áreas de investimento, conjuntura económica de países e perfis de personalidades ligadas aos sectores privados e governamentais.

Com uma vasta equipa de investigadores e analistas espalhados pelo mundo, o CLBrief irá disponibilizar informação mais elaborada e reservada dos principais assuntos da actualidade económica das iniciativas da China e da sua ligação com os países de língua portuguesa.

As empresas de comércio electrónico chinesas nos países de língua portuguesa, o futuro do Fórum de Macau, a pressão do Brasil sobre a China para diversificar o investimento, o significado da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong Kong-Macau, os desafios de Moçambique para voltar a ganhar confiança dos investidores internacionais e a biografia do ministro dos negócios estrangeiros de Moçambique, José Pacheco, são alguns dos temas da abertura do CLBrief.

O novo serviço produzirá ainda, a pedido, relatórios sectoriais sobre oportunidades de investimento nos países em que o CLBrief é especializado e em indústrias que procuram parceiros e capital.

Baseado em Macau, o CLBrief pretende apontar caminhos e dar a conhecer estratégias e oportunidades para empresas e homens de negócios apoiando ao mesmo tempo o papel de Macau como plataforma nas relações económicas e comerciais entre a China e os oito países de língua portuguesa. (Macauhub)