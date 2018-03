CNPC adquire participação em distribuidora de combustíveis do Brasil

A PetroChina International Co., subsidiária para os negócios no estrangeiro do grupo China National Petroleum Corp. (CNPC), acordou a compra de uma participação de 30% na TT Work, um dos mais importantes grupos de distribuição de produtos petrolíferos do Brasil, de acordo com um comunicado divulgado em Pequim.

A assinatura do acordo enquadra-se nos esforços do grupo CNPC para expandir a sua presença no mercado do Brasil, dispondo a TT Works, grupo com sede no Recife, de uma infra-estrutura bem montada, composta por 13 depósitos com capacidade de armazenamento combinada de 70 mil metros cúbicos e uma rede nacional de 2200 estações de serviço.

O comunicado divulgado na capital chinesa informa ainda que o grupo CNPC pretende expandir as operações comerciais globais entre regiões através do acordo, garantindo simultaneamente a venda dos seus produtos petrolíferos regionalmente.

A PetroChina International Co. foi constituída como uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo CNPC em Janeiro de 2002, com um capital social de 14 mil milhões de yuans, sendo responsável pelo comércio internacional de petróleo em rama, produtos refinados, gás natural, petroquímica e outros negócios relacionados. (Macauhub)