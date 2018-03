Macau patrocina visita de carácter ambiental a Portugal e Alemanha

Uma visita de intercâmbio de uma delegação da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas a Portugal e à Alemanha decorre de domingo até 19 de Março corrente, numa iniciativa do governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), informou o gabinete do Secretário para a Economia e Finanças.

O comunicado divulgado adianta que o objectivo desta visita é dar início ao projecto “Visita Verde”, uma iniciativa que permitirá aos governos das províncias e regiões do Pan-Delta do Rio das Pérolas e às empresas do sector da protecção ambiental fomentar a sua rede de ligações com os países de língua portuguesa e da Europa.

O Pan-Delta do Rio das Pérolas, também conhecido por “9+2”, foi criado em 2004 e integra as províncias chinesas de Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan e as regiões especiais de Hong Kong e Macau.

A promoção do desenvolvimento ambiental no país e o lançamento de várias políticas pelo governo da RAEM, que envolvem o reforço de medidas de protecção do ambiente e o fomento da consciência ecológica, têm demonstrado uma tendência para este sector e, tendo em atenção que a Europa ocupa o lugar de topo no desenvolvimento da indústria ambiental, optou-se pela realização da “Visita Verde” a cidades ecológicas de Portugal e da Alemanha.

Durante a estadia nesses países, a delegação será recebida por associações e serviços públicos ligados à área e estão agendadas visitas a empresas que usam tecnologias avançadas no combate à poluição do ar, da água e dos solos, assim como a companhias que fazem tratamento de resíduos.

Na Alemanha a missão visitará a German Water Partnership e a SITA Remediation N.V. e em Lisboa a Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente (AEPSA), a Águas de Portugal, A agência Portuguesa do ambiente e a empresa ECOSERVIÇOS-Gestão de Sistemas Ecológicos, Limitada.

A nota recorda que de 12 a 14 de Abril realiza-se em Macau o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2018 (MIECF 2018, na sigla inglesa) que incluirá intervenções de alguns dos membros da delegação da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas sobre o que retiveram da visita e das novas tecnologias observadas. (Macauhub)