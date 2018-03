Agência de Angola para o investimento privado e promoção das exportações formalmente criada

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) de Angola foi formalmente criada terça-feira com a assinatura de um decreto presidencial, que extingue em simultâneo a Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP), a Agência para a Promoção de Investimento de Exportações de Angola (Apiex) e as Unidades Técnicas de Apoio ao Investimento Privado (UTAIP), de acordo com informação oficial.

Um comunicado da Casa Civil do Presidente da República informa que a nova entidade resulta da necessidade de acelerar e facilitar a realização de investimentos privados no país, bem como promover as exportações e os negócios internacionais de parcerias empresariais capazes de aumentar a competitividade da economia nacional, através de um quadro institucional dinâmico e adequado.

Os activos, passivos e o pessoal das extintas UTIP e Apiex são transferidos para a recém-criada Aipex, enquanto os funcionários do quadro das UTAIP, extintas pelo presente diploma, são enquadrados nos ministérios respectivos, observadas as regras de admissão na função pública.

A criação da Aipex, “organismo único para efectuar a promoção dos investimentos e das exportações e para fomentar a competitividade internacional das empresas angolanas”, foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros de 31 de Fevereiro. (Macauhub)