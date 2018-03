Grupo chinês Midea lança plataforma de comércio electrónico no Brasil

O grupo chinês Midea abriu uma plataforma de comércio electrónico para vender directamente aos clientes do Brasil mais de 100 produtos da sua linha de electrodomésticos, escreveu a agência financeira Reuters citando um responsável da subsidiária brasileira.

Érico Souza disse que a “Midea Store” entrou em fase de testes no dia 15 de Fevereiro passado com 110 produtos, incluindo aspiradores de pó, pequenos electrodomésticos, máquinas de lavar e secar roupa e arcas congeladoras, indo ser oficialmente lançada esta semana.

O grupo, o maior fabricante mundial de electrodomésticos, com sede em Foshan, província de Guangdong, chegou ao Brasil em 2007, inicialmente vendendo artigos importados da China a pedido das grandes redes retalhistas e, a partir de 2011, expandiu a sua actuação através de uma parceria com a empresa norte-americana de soluções de refrigeração e ar condicionado Carrier.

No Brasil, o grupo tem duas fábricas, uma em Canoas (Rio Grande do Sul), onde concentra nove linhas de montagem, e outra em Manaus (Amazonas), sendo que, somadas, as duas têm capacidade para produzir mais de um milhão de unidades de ar condicionado por ano.

Érico Souza adiantou que a “Midea Store” exigiu um investimento de três milhões de reais e surge após iniciativa semelhante na Rússia através da parceria Midea/Carrier, há cerca de um ano, não pretendendo o grupo concorrer com as redes de retalho, mas sim “realçar a marca.” (Macauhub)