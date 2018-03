Angola deve aumentar transparência do sector petrolífero, BAD

Angola deve aumentar a transparência dos papéis desempenhados pelas diferentes instituições que operam no sector petrolífero e apostar no processamento interno de petróleo, afirma um relatório recente do Banco Africano de Desenvolvimento.

“Entre as recomendações para garantir que os recursos petrolíferos de Angola são usados de forma transparente e eficaz estão a criação de políticas que revejam a moldura institucional para separar e aumentar a clareza sobre os papéis das diferentes instituições no sector petrolífero”, diz o BAD.

No relatório sobre as Perspectivas Económicas da África Austral (“Southern Africa Economic Outlook”, no original em inglês), os analistas defendem também o “desenvolvimento de políticas de gestão das receitas do petróleo” e a “maximização dos recursos do gás para produzir energia eléctrica.”

Na análise regional das economias da região sul de África, terça-feira divulgada em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, o BAD nota que “as economias, do ponto de vista individual, têm pouca margem de manobra orçamental num contexto de baixo crescimento” e daí a importância de políticas que favoreçam o crescimento sem sobrecarregar o orçamento.

“Os preços baixos do petróleo ajudaram a procura interna na região, apesar de Angola, o maior produtor e exportador da zona, continuar a viver os efeitos adversos dessa baixa“, diz o BAD, acrescentando que a resposta das autoridades passou pela “introdução de medidas de consolidação orçamental, com o maior fardo a incidir sobre as despesas de investimento público.” (Macauhub)