Angola emite dívida para apoiar produtores agrícolas

O governo de Angola vai emitir mais 5850 milhões de kwanzas (27,3 milhões de dólares) em dívida pública para financiar a concessão de crédito a produtores agrícolas do país, de acordo com um decreto presidencial.

O objectivo, refere o documento, é “potenciar o Crédito Agrícola de Campanha e contribuir para a dinamização do sector rural cacional”, contando esta emissão, a cargo do Banco Nacional de Angola (BNA) com um prazo de reembolso de 14 semestres.

O Crédito Agrícola de Campanha foi lançado em Angola em Junho de 2010 para “fortalecimento dos pequenos e médios produtores agro-pecuários e da linha de crédito para apoio”, envolvendo os bancos de Poupança e Crédito, de Comércio e Indústria, Sol e Angolano de Investimento.

A taxa de juro, montantes, limites do capital mutuado e comparticipações dos beneficiários com capital próprio são fixados anualmente pelo Ministério das Finanças, no âmbito do regulamento destes apoios, depois de ouvidos os membros do Comité de Coordenação do Crédito Agrícola. (Macauhub)